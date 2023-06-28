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利嘉閣陳海潮：樓價料整固後回升 全年料升10%

官方樓價5月按月跌0.74% ，結束四連升。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價連衝4個月後終迎來回氣整固，惟相信下半年樓市仍然樂觀，升幅料與上半年相若，全年樓價續看升一成。

差估署今日公布的最新數據顯示，2023年5月份私人住宅售價指數報351.0點，較4月的353.6點回落0.74%，為今年以來連升4個月後首度轉跌，但樓價今年首5個月仍累升4.87%。

陳指出，5月份樓價指數轉跌，主要反映樓市經歷首季較大幅度的上衝後略為回氣，加上5月初時美國及香港再度加息，令買家轉趨審慎猶豫，窒礙樓市升勢。

展望6月樓市，仍處於緩慢整固階段，包括當初憂慮美國會否持續加息，惟市場亦非一面倒只有負面消息，當中亦有包括財爺陳茂波表示可考慮再度放寬首置按揭安排；而市場亦憧憬專才客陸續到港可帶起住屋需求，故預期6月份樓價指數在好淡爭持下或處窄幅橫行走勢，上下波幅料在0.5%之內；依此推算，上半年樓價指數累積升幅約近半成。

展望下半年樓市，陳指，最大支撐力將來自專才來港的住屋需求及動力，為數不少的新增人口魚貫來港，將刺激置業數量進一步上升。綜合估計，下半年樓市仍然趨向樂觀，樓價料續上升5%，因此維持樓價全年可上漲一成的看法。

 

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