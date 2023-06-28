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中原工商舖潘志明：港人北上消費增 民生區舖租料跌5%

中原發表最新統計指，今年上半年共錄得約1816宗工商舖買賣成交 ，總成交金額約359億元， 比去年下半年分別升約1.5%和2.2%；預計下半年錄得2020宗，成交金額約380億元，預料全年總成交額近740億元。該行預期，受惠於香港與內地通關，核心區商舖租金下半年最多升5%；相反通關後港人北上消費，民生區商舖租金料錄5%跌幅。

上半年商舖約433宗幾近去年全年

其中，商舖上半年買賣宗數達約433宗，幾近去年上、下半年各約500餘宗水平，而上半年總成交額達約150.3億元，較去年下半年增約28%；寫字樓買賣淡靜，上半年總成交額則較去年下半年跌22%。租賃市場方面，2023 上半年共錄得約2187宗舖位租務成交，總成交金額約2.51億元，較去年下半年升約10%；寫字樓和工廈租務成交分別有1037宗和3653宗，均與2022年下半年相若。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，受高息影響、及在高空置率下，預計下半年寫字樓以消化存量為主，買賣價格和租金最多跌約5%，或至明年才會回升。他亦提到政府的「搶企業」政策對短期的寫字樓市場沒有幫助；而受惠於香港與內地通關，他預計核心區商舖租金則下半年最多升5%，相反通關後港人北上消費，民生區商舖料錄5%跌幅；工廈買賣價預料平穩，租金最多有5%上升空間。

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