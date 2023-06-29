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戴德梁行建議外來人才7年內不沽貨可豁免30%辣稅

財政司司長陳茂波易早前透露，將會微調樓市政策，幫助重啟換樓鏈。戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻建議政府可考慮調整辣稅措施，以協助市民解決住屋問題。

政府早前已率先將政策初步微調，外來人才只需住滿七年後便可獲退回30%印花稅，但陶汝鴻認為，畢竟購買物業時須要預先繳付30%印花稅是非常高的成本，有機會成為外來人才卻步的因素，因此建議政府可以考慮將外來人才的印花稅「先付後退」政策，改為假如七年內出售物業時才需要繳付。此舉有助減少外來人才進駐香港的成本，同時亦可防止他們作短期炒賣物業。

針對本港市民，陶汝鴻建議優化15%從價印花稅「先付後退」的安排，以支援市民換樓時的資金壓力。他認為，政府不用擔心此舉會導致本港樓價大幅上升，目前香港樓價已較高峰期下調約10%，而且過去幾個月經濟基調、復蘇步伐未如預期中理想，二手買賣市場過去兩個月非常淡靜，政府應該在情況變得更差之前微調政策以支援市民。

陶汝鴻強調，政府是要協助市民解決住屋問題，並非買樓問題，我們樂見政府將重心放在解決住屋問題上，現時公屋建設已經加快並能照顧低收入人士，在產業提升、專才來港的影響下，私人樓宇價格應該由自由市場決定。

 

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