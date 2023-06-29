主題區內設探險活動，包括發揮想像力及創造力拼砌LEGO顆粒、參與「極地拯救企鵝大作戰」拯救企鵝；利用LEGO City Stuntz 特技電單車，在「埃及飛沙賽車競技」與朋友一較高下等。市民集齊4個遊戲互動專區印章後，有機會換領可愛小兔 LEGO盒組1份；除8大打卡位及互動體驗遊戲區，活動期間使用Facebook、Instagram Filter 打卡，有機會贏取逾8500元模型。

活動期間設有LEGO期間限定店，除了不同LEGO系列，店內更會以優惠價售賣於7月、8月推出的全新LEGO® City及DreamZzz等系列；此外，市民亦可與香港樂高成人粉絲團隊，一起親手拼砌出自己理想的拼砌夢幻國度Dream City。

MegaBox 高級總監吳鎧廷預料7月中第二期派發消費券帶動及經濟回暖下，市民消費意欲增加，而MegaBox除「樂GO BUILDCation」外，7月更有teamLab沉浸藝術展「teamLab共創！未來園」，配合Megabox與四大支付平台，推出消費券和信用卡優惠，預計商場人流、營業額將按年增加兩成。配合未來3個月有多間大型旗艦店開幕，加上啟德區有新樓盤入伙，將吸引更多人流。