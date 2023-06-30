是次入標發展商，包括在同區擁有域多利道60號住宅發展項目的會德豐、長實（1113）、嘉華（0173）、鷹君（0041）、信置（0083）等，全屬本地發展商。

嘉華地產發展及租務總監尹紫薇表示，港島地皮供應少，集團出價已反映地皮發展年期較長等因素。

資料顯示，上述地盤面積約2.43萬方呎，如作私人住宅用途，最高可建樓面約24.33萬方呎，規定單位最細實用面積不可少於280方呎，中標財團亦須保留2棵古樹細葉榕、及搬遷逾百年歷史的東華痘局拱形牌坊，亦需興建公共交通總站和公廁等，發展年期料至2032年。

由於近期樓市氣氛轉弱，地皮估值由原先介乎約21.9億至23.1億元，每方呎樓面價約9000至9500元，至近日有測量師行下調估價一成，至最新估值約20.68億元，即最新估值為每方呎樓面價約8500元，個別估價更低至約10億元、即每方呎樓面價僅約4000元。

業界亦有分折指，發展商出價或受鄰近的公眾殮房搬遷計劃影響，有關公眾殮房最快於2028年搬往域多利道西端，相信出價會較保守，但流標風險不大。

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