另外，信和集團旗下酒店、及香港富麗敦海洋公園酒店推出不同住宿計劃慶回歸；由7月1日至9月3日，黃金海岸酒店聯乘超人氣本地兒童推理小說《大偵探福爾摩斯》推出「大偵探福爾摩斯主題住宿計劃」送出獨家禮品及小偵探工具禮包，更可參與大偵探福爾摩斯曲奇製作工作坊，計劃每晚由1580元起，另加400元即可升級入住大偵探福爾摩斯海景露台主題客房。

此外，由7月1日至7月31日，香港富麗敦海洋公園酒店推出 「LIVE LIFE TO THE FULLEST 盡情犒賞」住宿體驗，以 7180元入住露台海景客房，即可於到酒店的「玉」中菜廳細味嚐味鮑魚二人盛宴、在星耀廳享用海畔二人早餐及在沙爹軒品嚐雙人午餐；此外酒店亦與The Pinkfong Company合作，由即日至8月31日，呈獻 Baby Shark 主題客房酒店住宿體驗，每晚由2580元起，更可享無限次使用室內兒童玩樂區「探險家」等禮遇。

另信和集推出的可持續企業社會責任計劃 Feel the Motion，邀約年輕動態影像設計家推出一系列涵蓋音樂、體育、文化等不同領域主題的創意短片，並於尖沙咀中心、帝國中心、巨形LED多媒體幕牆播放，為本地年輕數碼藝術創作者提供舞台，展示創意。