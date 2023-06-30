成交量方面，鰂魚涌太古城、將軍澳新都城、沙田第一城均錄得升幅。中原分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城錄得約12宗成交，升幅逾七成。鴨脷洲海怡半島及荔枝角美孚新邨則追平上月，分別錄6宗與14宗成交，其餘5個屋苑，包括鰂魚涌康怡花園、紅磡黃埔花園、天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園及藍田麗港城成交量均報下跌，跌幅由一至五成不等。呎價方面，7個屋苑，包括太古城、康怡花園、海怡半島、麗港城、新都城、第一城與映灣園，本月平均呎價下跌，跌幅介乎1.6%至11.8%。

另外，據美聯物業統計，今年上半年十大屋苑共錄得約1,131宗，較去年下半年約1,021宗升逾一成，但較去年上半年約1,260宗則少約一成。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，多個新盤連環開售，繼土瓜灣明雋周五首度開賣外，啟德HENLEY PARK亦於本周末全新推售，加上部份新盤貨尾推出優惠促銷，瓜分部分二手客源，而隨着二手業主叫價態度軟化，相信短期二手樓價仍有下調壓力。

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