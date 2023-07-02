不過，鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城及天水圍嘉湖山莊均於本月開齋，其中中原副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月暫錄2宗成交，平均實呎9505元，跌約11.5%，最新錄得成交為景湖居10座中層A室，實用面積635方呎，3房1套間隔，以575萬元沽出，實呎9,055元。原業主1995年7月以174.4萬元買入，帳面獲利400.6萬元或約2.3倍。

據美聯分行統計，十大屋苑亦錄約4宗成交，按周下跌約55.6%，見4周新低，並連續9個周末單位數，當中7個屋苑錄「零」成交。美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，雖然美國短期內仍有機會加息，但息口仍將快見頂，財政司長陳茂波亦表示會在按揭及按保方面「微調」協助換樓人士，有利樓市。剛過去週末啟德區全新盤HENLEY PARK首度登場，銷情理想，但搶去大批二手購買力，二手交投氣氛難免受挫。