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NIKE尖沙嘴逾萬呎舖七一結業 月租高達228萬  

雖然今年初本港與內地通關後，零售消費市道氣氛回升，舖位市場亦逐漸好轉，甚至部分國際奢侈品牌開始在港承租巨舖。不過，仍有部分租戶將位於核心區的巨舖結業，以便減省龐大的租務開支。其中位於尖沙嘴加連威老道、月租高達228萬元的運動品牌NIKE旗艦店，放棄兩年續租權，並剛於「七．一」回歸日租約期滿結業。

明報記者

上述物業位於加連威老道20至22號Attitude Hotel地庫至2樓，4層總樓面12,903方呎，由本港運動用品連鎖店「運動家」於2016年中起租用，作為NIKE專門店之一，租約期7年，至今年中，並有兩年續租權。不過，該公司在「七．一」前夕、即6月30日，於有關分店的社交媒體發出停業通知，指該店於7月1日起停止營業，顧客可於其他分店購物。

已租7年租金開支涉1.7億

本報記者當晚到該店視察，雖然店內、外均無貼出結業或搬遷告示，亦無任何優惠，店內人流疏落，惟店外大型招牌位置已被圍上棚架，至7月1日下午，本報記者再次到場視察，該舖亦經已「拉閘」。翻查該舖租務紀錄，運動家於2016年5月承奧運熱與業主簽訂租約，首年月租170萬元，若以4層總樓面12,903方呎計，當時呎租132元，租約期7年，至今年期內租金每年遞增，至第7年月租達227.8萬元，呎租約177元，7年租約期總租金開支約1.66億元。

但事實上，過往一度成為潮人集中地的加連威老道，近年已風光不再，該街道、特別是靠近尖東方向一段，更是「吉舖」處處，而在上述NIKE巨舖對面的21A至21B號地下A、C及D號舖，面積約1640方呎，早前由美妝保健品連鎖店以近50萬元承租，呎租約300元，舖位丟吉近兩年，該舖位租金高峰期要追溯至2014年，當時由一所韓國化妝品品牌承租，月租約90萬元，按此計算，目前月租水平比高峰期下挫約45%。

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