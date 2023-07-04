據城規會文件顯示，上述地皮位於元朗橋頭圍丈量約份第 127 約地段第361號多個地段和毗連政府土地，毗鄰屏欣苑，鄰近港鐵天水圍站，地盤面積約16.57萬方呎，現為「其他指定用途」註明「混合用途」用地。

申請人擬議略為放寬地積比率限制，以作准許的住宅及商業發展，以總發展地積比率7倍作發展，計劃興建5幢47層高（另設2層地庫及1層轉換層），建築物高度160米（主水平基準上，下同），另設一幢7層高非住用建築物，擬作零售設施，總樓面約116萬方呎。

翻查資料，上述地盤去年8月獲屋宇署准建4幢住宅大廈，建築物高度不超過160米，以及1幢零售設施建築，建築物高度54.85米，准建1,352個住宅單位。 換言之，是次申請放寬地積比率後，單位伙數將增加498伙或37%。

申請人指，優化方案是回應公眾對增加住宅供應的訴求，亦配合洪水橋/ 厦村新發展區帶來的經濟機遇。

事宜上，近年發展商積極改劃或推展元朗洪水橋的土地發展，如新地（0016）在2021年4月率先完成天水圍橋頭圍商業項目補地價，補價金額19.74億元，以發展樓面約85.65萬方呎計，每方呎樓面補價2305元。

項目將建1幢31層高商廈，總樓面約85.65萬方呎，當中零售商場樓面佔約50.05萬方呎，辦公室樓面佔約35.59萬方呎。發展模式與新地系內觀塘創紀之城5期（即apm）相若，被市場喻為「新界版apm」。

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