今年港島大型焦點新盤，嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作、樓花期長約22個月的黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，今日公布首批88伙價單，1房折實入場價966.7萬元，屬港島南岸已開價的3期住宅項目中，首批折實入場費最平項目。事實上，海盈山首批88伙折實均呎27,989元，較在樓市處於高位的2021年8月揚海首批120伙，折實均呎30,880元，低約9.4%，相比2021年4月1期晉環首批折實均呎29,689元，亦低5.7%，同屬港島南岸首批最平折實均呎。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，各樓盤首批推出的單位質素有別，故不能直接比較；是次定價參考同區樓盤價錢，首批屬貼市價，及後有加價空間，預計本周後期起接受認購登記。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊形容，首批開價屬「海盈山開心起動價」。
首批涵蓋12伙1房戶、60伙2房戶、及16伙3房戶，實用面積403至914方呎，價單定價1178.9萬至3675.1萬元，價單呎價29,253至42,684元；發展商提供最高18%直減折扣，折實售價由966.7萬至3013.59萬元，折實呎價23,988至35,001元。入場單位為第2A座6樓G室，實用面積403方呎，1房間隔，折實售966.7萬元，折實呎價23,988元。
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