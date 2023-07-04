嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，各樓盤首批推出的單位質素有別，故不能直接比較；是次定價參考同區樓盤價錢，首批屬貼市價，及後有加價空間，預計本周後期起接受認購登記。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊形容，首批開價屬「海盈山開心起動價」。

首批涵蓋12伙1房戶、60伙2房戶、及16伙3房戶，實用面積403至914方呎，價單定價1178.9萬至3675.1萬元，價單呎價29,253至42,684元；發展商提供最高18%直減折扣，折實售價由966.7萬至3013.59萬元，折實呎價23,988至35,001元。入場單位為第2A座6樓G室，實用面積403方呎，1房間隔，折實售966.7萬元，折實呎價23,988元。

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