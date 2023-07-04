moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

海盈山折實均2.79萬推88伙 港島南岸首批最平

今年港島大型焦點新盤，嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作、樓花期長約22個月的黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，今日公布首批88伙價單，1房折實入場價966.7萬元，屬港島南岸已開價的3期住宅項目中，首批折實入場費最平項目。事實上，海盈山首批88伙折實均呎27,989元，較在樓市處於高位的2021年8月揚海首批120伙，折實均呎30,880元，低約9.4%，相比2021年4月1期晉環首批折實均呎29,689元，亦低5.7%，同屬港島南岸首批最平折實均呎。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，各樓盤首批推出的單位質素有別，故不能直接比較；是次定價參考同區樓盤價錢，首批屬貼市價，及後有加價空間，預計本周後期起接受認購登記。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊形容，首批開價屬「海盈山開心起動價」。

首批涵蓋12伙1房戶、60伙2房戶、及16伙3房戶，實用面積403至914方呎，價單定價1178.9萬至3675.1萬元，價單呎價29,253至42,684元；發展商提供最高18%直減折扣，折實售價由966.7萬至3013.59萬元，折實呎價23,988至35,001元。入場單位為第2A座6樓G室，實用面積403方呎，1房間隔，折實售966.7萬元，折實呎價23,988元。

 

其他報道

GRAND MARINI 1房692萬沽 業主4年料平手離場

賽西湖3房2150萬沽  業主損手兩成料屬屋苑3年最勁蝕

本地家庭租出自住單位 再斥5.3萬租太古城3房

內地生付一年租金15.6萬租嘉熙開放式 呎租52元

億京元朗橋頭圍地 申建摩天住宅涉1850伙

睿峰開放戶租1.4萬 呎租59元

瑜一•天海3房售逾4033萬呎價4.05萬 標準戶雙破頂

珀爵曾撻大訂洋房3569萬再沽 較20個月前賣貴1%

將中兩房839萬沽 屋苑今年同類第三高

HENLEY PARK次輪收7000票 1房海景戶景開揚

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款