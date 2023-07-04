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九龍塘多實街屋地2.1億售 買家持同區多個單位

市區豪宅屋地再錄大額成交，資料顯示，九龍塘多實街1號屋地，上月以2.0998億元售出，項目佔地9920方呎，若以地積比0.6倍計算，可建樓面約5952方呎，每方呎樓面地價約35279元。物業由教育機構於2021年租用，租約為期5年，首3年月租20萬元、期後調整至25萬元，以現時月租20萬元計，租金回報約1.1厘。

原業主早於1986年以370萬元購入，持貨至今37年，物業升值逾2.06億元或近56倍。至於今次入市買家，以博通企業集團有限公司作登記，即需付樓價30%、約6300萬元辣稅，若作重建可獲退稅，而公司董事包括張瓅心及王丁本，王丁本為中國新經濟投資（0080）非執行董事。據中國新經濟早前公布，王丁本於中國內地、香港及東南亞的商業及資本市場擁有逾10年經驗，現為恒合投資發展集團（柬埔寨）有限公司（一家於柬埔寨從事房地產投資、物業發展及酒店管理的公司）的董事。

資料顯示，王丁本多次在港置業，包括以共約2.33億元向華懋一手購入九龍塘賢文禮士4個單位，且全部以公司名義入市，需付共近7000萬元辣稅；2020年王丁本以4.6億元向德祥地產（0199）購入銅鑼灣摩頓台7號珀麗尚品酒店全幢，以94間酒店房間計，每間酒店房約489萬元；去年底以逾1.28億元，購入鄰近馬鞍山郊野公園的沙田芙蓉泌村一帶多個地段，項目現為綠化及鄉村式發展用地，佔地約23萬方呎，以此計算，每方呎地價約550元水平。

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