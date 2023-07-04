市區豪宅屋地再錄大額成交，資料顯示，九龍塘多實街1號屋地，上月以2.0998億元售出，項目佔地9920方呎，若以地積比0.6倍計算，可建樓面約5952方呎，每方呎樓面地價約35279元。物業由教育機構於2021年租用，租約為期5年，首3年月租20萬元、期後調整至25萬元，以現時月租20萬元計，租金回報約1.1厘。