指數追蹤的56個市場中，有17個市場的樓價錄得年度跌幅，其中8個市場的按年樓價跌度超過5%。在指數涵蓋的市場中，有23個市場的樓價在最近三個月內都下跌。

在2013年第一季，土耳其的樓價升幅再次在排名榜領先，按年上升達132.8%，主要是通貨膨脹嚴重的結果。

新加坡是亞太區表現最突出的國家，樓價按年上升11.3%，排名第10。儘管本地需求充足已能支撐和推高樓價，但最近新加坡針對海外買家加辣稅，試圖壓抑樓價上升。

韓國（-15.7%）、紐西蘭（-13%）、香港（-10.3%）和瑞典（-8.8%）樓價都錄得跌幅，位列排名榜的榜尾。

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，年初通關對香港住宅樓價及成交量均帶來報復式反彈，但相信反彈是短暫的，因為現時香港住宅市場仍受高息口環境及大量囤積貨尾量影響而繼續受壓，而樓價表現需要在市場出現多個利好因素的情況下才會明顯好轉。

其他報道

多相丨維港滙近6萬呎會所 洋溢度假氛圍

海濱3房呎租近27元 長情業主回報見30厘

通關後維港滙今年沽190伙吸金42億 夥代理送優惠

【陸振球專欄】內地房產泡沫 早爆勝遲爆

水藍‧天岸複式4.35萬租出 東涌上月百宗租賃

兩內地男生付一年租15.6萬租海日灣II 開放式 呎租51元

馬鞍山中心凶宅同層2房588萬沽 10年升35%