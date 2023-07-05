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萊坊《全球樓價指數》 港樓價跌逾10%排近榜尾 新加坡樓市亞太區最好

萊坊發表今年首季《全球樓價指數》報告，分析全球56個國家的樓價和季度樓價變化。萊坊指出，由於各國中央銀行試圖控制通貨膨脹，全球的樓價面臨壓力，錄得自2015年以來最緩慢的升幅。截至今年第一季的12個月內放緩至3.6%，低於上一季的5.7%。

指數追蹤的56個市場中，有17個市場的樓價錄得年度跌幅，其中8個市場的按年樓價跌度超過5%。在指數涵蓋的市場中，有23個市場的樓價在最近三個月內都下跌。

在2013年第一季，土耳其的樓價升幅再次在排名榜領先，按年上升達132.8%，主要是通貨膨脹嚴重的結果。

新加坡是亞太區表現最突出的國家，樓價按年上升11.3%，排名第10。儘管本地需求充足已能支撐和推高樓價，但最近新加坡針對海外買家加辣稅，試圖壓抑樓價上升。

韓國（-15.7%）、紐西蘭（-13%）、香港（-10.3%）和瑞典（-8.8%）樓價都錄得跌幅，位列排名榜的榜尾。

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，年初通關對香港住宅樓價及成交量均帶來報復式反彈，但相信反彈是短暫的，因為現時香港住宅市場仍受高息口環境及大量囤積貨尾量影響而繼續受壓，而樓價表現需要在市場出現多個利好因素的情況下才會明顯好轉。

 

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