可留意是，今年次季市場聚焦新盤，多個大型新盤銷情理想；據金管局資料顯示，今年5月新批按揭宗數為8591宗，當中一手按揭佔2363宗，佔整體新批按揭比例27.5%，創逾9年的佔比新高。

曹續指，受美國加息影響，本港銀行今年5月上調一次最優惠利率(P)0.125厘，而港、美息口差距擴寬，銀行結餘進一步下降至約449億港元，一個月HIBOR升勢凌厲，今年6月曾升破5.1厘、創近16年新高。

展望下半年動向，6月美國聯儲局雖然暫停加息，但美國通脹率與目標2％仍有一段距離，料聯儲局年內將再加息兩次，港、美息口差距或將進一步擴寬，HIBOR將繼續徘徊5厘左右高水平，而本港銀行因邊際利潤進一步下降，年內有機會追加最優惠利率，預計幅度約0.125厘至0.25厘，其後本港加息周期或見頂，實際按息將維持3.5厘至3.75厘。

受樓市交投放緩、息口高企等因素影響，按揭市場於下半年將繼續受壓，料新取用按揭將出現負增長，2023年全年宗數、金額料只約5.5萬宗、涉2700億元，比去年全年62,984宗、涉3,041.33億元回落逾一成。