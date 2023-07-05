moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

美聯測量師林子彬：政府按市況調整地皮底價水平

地政總署公佈，堅尼地城西寧街與域多利道交界住宅項目，在接獲6份標書下，以17.2億元批出，每方呎樓面地價7,071元。美聯測量師行董事林子彬表示，是次推出招標的堅尼地城項目，投資規模適中，落成後料部分中高層單位可享海景，故亦獲多家大型發展商垂青及入標，惟隨著整體市況調整，發展商出價亦較為審慎，而是次成交價尚算反映市況，屬近年同區的偏低水平。

他續稱，是次成交價與去年底批出的同區蚊型地樓面呎價有逾兩成折讓，相信政府亦已因應市況，在底價亦有所調整，並與市況掛勾。

林子彬指出，堅尼地城發展成熟，區內交通完善，是次招標的地皮位於堅尼地城西寧街與域多利道交界項目，地皮面積約24,327平方呎，以10倍地積比率計算，可建樓面面積約為243,266平方呎，料可提供約450個單位。由於項目屬港島區罕有新供應，臨近海旁及港鐵站，擁有地區及交通優勢，日後發展料以中小型單位為主，相信部分中高層單位或可享海景，具一定吸引力。

另外，地皮現為巴士總站，發展有一定限制。根據賣地條款列明，地皮發展需將現有巴士總站進行搬遷，日後再進行重置工程，將會拉長發展年期及增加額外成本；此外現時地皮與海旁之間有貨倉大樓，日後料阻擋中低層單位景觀，再加上目前整體市況持續調整，故發展商出價較審慎亦可預期。

其他報道

皓畋兩房銀主盤970萬沽 稍高銀行估價0.5%

會德豐17.2億奪堅尼地城地　地價7070元半年跌26%

黃埔花園無𨋢到「縮則」1房470萬沽  3年半實蝕14%

經濟復常 上半年樓宇註冊量半年急升三成

本月新盤成交250宗 珺瓏灣3房售1084萬

經絡: 今年全年料新取按揭5.5萬宗涉2700億 挫逾一成

金融客4萬租維港滙3房戶 呎租51元

萊坊《全球樓價指數》 港樓價跌逾10%排近榜尾 新加坡樓市亞太區最好得寶1房335萬沽 較同類兩年前高位價挫27%

原築3房708萬沽 較同類3年前賣平近一成

山頂南區上半年378宗租賃 價量齊升 

海盈山錄逾3000人次參觀擬下周賣 夥代理推優惠

THE HENLEY商場5.28億沽 呎價高3個月前近一成

多相丨維港滙近6萬呎會所 洋溢度假氛圍 

海濱3房呎租近27元 長情業主回報見30厘

通關後維港滙今年沽190伙吸金42億 夥代理送優惠

【陸振球專欄】內地房產泡沫 早爆勝遲爆

水藍‧天岸複式4.35萬租出 東涌上月百宗租賃

兩內地男生付一年租15.6萬租海日灣II 開放式  呎租51元 

馬鞍山中心凶宅同層2房588萬沽 10年升35%  

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款