地政總署公佈，堅尼地城西寧街與域多利道交界住宅項目，在接獲6份標書下，以17.2億元批出，每方呎樓面地價7,071元。美聯測量師行董事林子彬表示，是次推出招標的堅尼地城項目，投資規模適中，落成後料部分中高層單位可享海景，故亦獲多家大型發展商垂青及入標，惟隨著整體市況調整，發展商出價亦較為審慎，而是次成交價尚算反映市況，屬近年同區的偏低水平。
他續稱，是次成交價與去年底批出的同區蚊型地樓面呎價有逾兩成折讓，相信政府亦已因應市況，在底價亦有所調整，並與市況掛勾。
林子彬指出，堅尼地城發展成熟，區內交通完善，是次招標的地皮位於堅尼地城西寧街與域多利道交界項目，地皮面積約24,327平方呎，以10倍地積比率計算，可建樓面面積約為243,266平方呎，料可提供約450個單位。由於項目屬港島區罕有新供應，臨近海旁及港鐵站，擁有地區及交通優勢，日後發展料以中小型單位為主，相信部分中高層單位或可享海景，具一定吸引力。
另外，地皮現為巴士總站，發展有一定限制。根據賣地條款列明，地皮發展需將現有巴士總站進行搬遷，日後再進行重置工程，將會拉長發展年期及增加額外成本；此外現時地皮與海旁之間有貨倉大樓，日後料阻擋中低層單位景觀，再加上目前整體市況持續調整，故發展商出價較審慎亦可預期。
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