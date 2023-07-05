他續稱，是次成交價與去年底批出的同區蚊型地樓面呎價有逾兩成折讓，相信政府亦已因應市況，在底價亦有所調整，並與市況掛勾。

林子彬指出，堅尼地城發展成熟，區內交通完善，是次招標的地皮位於堅尼地城西寧街與域多利道交界項目，地皮面積約24,327平方呎，以10倍地積比率計算，可建樓面面積約為243,266平方呎，料可提供約450個單位。由於項目屬港島區罕有新供應，臨近海旁及港鐵站，擁有地區及交通優勢，日後發展料以中小型單位為主，相信部分中高層單位或可享海景，具一定吸引力。

另外，地皮現為巴士總站，發展有一定限制。根據賣地條款列明，地皮發展需將現有巴士總站進行搬遷，日後再進行重置工程，將會拉長發展年期及增加額外成本；此外現時地皮與海旁之間有貨倉大樓，日後料阻擋中低層單位景觀，再加上目前整體市況持續調整，故發展商出價較審慎亦可預期。

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