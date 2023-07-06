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滙都I折實均呎1.37萬 低兩年前同區新盤一成

洪水橋近年最大型項目、由泛海國際（0129）發展元朗洪水橋新盤滙都I，今日公布首張價單，折實均呎約1.37萬元，較近兩年前長實同區##LYOS首批折實均呎1.55萬元低逾一成。

樓花期近兩年的滙都，首批折實入場費約441萬元。泛海國際集團執行董事關堡林表示，首推125伙，涵蓋26伙1房戶、96伙2房戶與2伙3房戶，以及1伙1房特色戶，首批單位實用面積326至498方呎，價單定價512.7萬元至820.9萬元，價單呎價14754元至17537元，提供最高折扣14%，折實價約440.92萬元至約705.97萬元，折實實呎12688元至15082元，整批折實均呎1.37萬元，總市值逾8.3億元。

326呎1房折實441萬入場

關續指，首批單位為「貼地價」，定價參考同區其他單位，估計下周公布更多銷售安排，以現金即供價計算，首批有49 伙低於600萬元，全數1房戶26伙低於500萬元。 

項目提供四種付款方法，包括「120天現金付款計劃」、「180天現金付款計劃」、「靈活建築期付款計劃」及「輕鬆置業建築期付款計劃」，項目明早11時隨即開放設於荃灣的示範單位，並同步收票。

入場單位為3座2樓A03室的1房單位，實用面積326方呎，折實價440.92萬元，折實實呎 13525元。入場呎價單位為2房3座3樓B12室，實用面積449方呎，折實價569.7萬元，折實實呎12688元。

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