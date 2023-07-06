會所「Club Cascade」涉近4萬呎

湯耀宗又指，項目會所面積，連公用花園及遊樂地方，涉逾4萬方呎。項目會所名為「Club Cascade」，呼應項目流水意象主題建築設計。via. 創辦人及設計總監梁以立先生表示，會所設計與自然景致緊扣連繫，以項目的流水建築主題設計為基調，設計從峽谷、河流及瀑布中吸取靈感。空間設計摒棄了傳統格局，每個空間貫穿相連，營造穿梭山水之中的體驗。

會所提供動靜皆宜設施，滿足不同年紀住客的需求，包括多功能宴會廳、逾25米室外游泳池、360 Fitness健身室、瑜珈室等，亦有適合小朋友遊玩的「Cave Studio 洞景歷奇」、「Cumulus Sphere 雲悦園」及「Muse Square 激創思藝坊」。

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