6月份美國暫停加息，惟本港樓市未有受惠。中原城市領先指數CCL最新報165.68點，創9周新低，按周跌0.96%，為近9周以來最大跌幅。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，有關數據反映6月15日美國暫停加息，但預期下半年仍可能再加息兩次，以及本港大型銀行維持最優惠利率不變當周的市況。楊又指，雖然暫停加息，但利率持續高企，市場氣氛觀望，買家入市意欲放緩，二手交投疲弱，整體樓價開始出現調整跡象。