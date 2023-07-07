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CCL按周跌近1%見9周新低 八大指數齊跌逾半年首見

6月份美國暫停加息，惟本港樓市未有受惠。中原城市領先指數CCL最新報165.68點，創9周新低，按周跌0.96%，為近9周以來最大跌幅。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，有關數據反映6月15日美國暫停加息，但預期下半年仍可能再加息兩次，以及本港大型銀行維持最優惠利率不變當周的市況。楊又指，雖然暫停加息，但利率持續高企，市場氣氛觀望，買家入市意欲放緩，二手交投疲弱，整體樓價開始出現調整跡象。

另本周八大樓價指數齊跌，是2022年12月(即28周)以來首見，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報166.22點，按周跌1.10%，CCL(中小型單位)報164.88點，按周跌1.10%，CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創17周新低，重返今年3月時水平，兼同樣結束2周連升，CCL(大型單位)報169.70點，按周跌0.32%，連跌2周共0.36%。

分區方面，港島CCL Mass報167.63點，按周跌0.97%，連升2周後回軟；九龍CCL Mass報163.09點，按周跌0.80%，連跌2周共1.75%；新界東CCL Mass報176.68點，按周跌0.96%；新界西CCLMass報151.75點，創8周新低，按周跌1.77%。受本周樓價跌幅明顯，2023年CCL升幅收窄至5.68%，CCL Mass累升6.34%，CCL(中小型單位)升6.55%，CCL(大型單位)升1.82%。

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