隨着本港和內地今年初恢復通關，經濟邁向復常，中原地產研究部最新數據顯示，中原城市租金指數CRI，今年上半年CRI累升3.8%，結束連續兩個半年度跌勢，升幅是2017年上半年、即6年以來最大，顯示今年整體租金擺脫去年疫情期間的調整。中原研究部高級聯席董事楊明儀指，6月中原城市租金指數CRI，最新報112.72點，按月微跌0.05%，屬連升4個月後回軟，但仍企穩112點水平，指數為近10個月即約兩個半月次高。