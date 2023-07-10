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上半年私宅租金升3.8%創6年最勁 豪宅跑贏

隨着本港和內地今年初恢復通關，經濟邁向復常，中原地產研究部最新數據顯示，中原城市租金指數CRI，今年上半年CRI累升3.8%，結束連續兩個半年度跌勢，升幅是2017年上半年、即6年以來最大，顯示今年整體租金擺脫去年疫情期間的調整。中原研究部高級聯席董事楊明儀指，6月中原城市租金指數CRI，最新報112.72點，按月微跌0.05%，屬連升4個月後回軟，但仍企穩112點水平，指數為近10個月即約兩個半月次高。

楊認為，暑期租賃旺季持續，租務交投將增加，展望短期租金繼續向上，第三季CRI上望116點，估計有機會重上2021年10月水平，現距離目標相差2.9%。

此外，大型屋苑租金的CRI Mass，最新報117.60點，按月跌0.20%；CRI(中小型單位)報114.44點，按月跌0.01%。雖然CRI Mas、CRI(中小型單位)同樣連升4個月後回軟，但均齊企穩近10個月次高水平。

豪宅方面，CRI(大型單位)報101.89點，按月跌0.46%，終止5個月連升，指數仍為18個月次高。

總結上半年，CRI Mass累升3.55%、CRI(中小型單位)累升3.71%、CRI(大型單位)累升4.52%。

四大分區租金則兩升、兩跌，其中市區租金跌，新界兩區升。港島CRI Mass報107.97點，按月跌1.19%，結束3個月連升；九龍CRI Mass報104.42點，按月跌0.46%，終止4個月連升。

另新界東CRI Mass報136.36點，創10個月新高，按月升0.92%，連升5個月共4.20%，指數重上2022年8月水平；新界西CRI Mass報139.09點，創7個月新高，按月升0.38%，指數重上2022年11月水平。

6月各區租賃較活躍的成份屋苑計，港島灣仔囍匯實呎調整租金報57.1元、鰂魚涌太古城報36.5元；九龍和將軍澳方面，紅磡海逸豪園報36.8元、將軍澳中心或將軍澳豪庭報34.3元；新界東方面，沙田第一城報39.2元；新界西方面，天水圍嘉湖山莊報22.2元。

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