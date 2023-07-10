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世邦魏理仕：高息環境影響投資氣氛 料今年未能完全復常

受外圍多項政經負面消息影響，本港商用物業和投資氛圍持續受壓。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，由於高利率、信貸條件收緊和再融資需求增加等不確定性，機構投資者持謹慎態度，今年上半年投資氛圍平淡，平均交易規模僅為5億元，反映投資者規避風險，但指香港在亞洲具策略性，相信一旦利率回落，商業地產市場將出現反彈。

事實上，美國再次加息，銀行同業拆息6月升至5.1%，為2007年9月以來最高，而第2季度商業地產投資額，按季下降65%至47億元，屬2009年第二季度以來最低季度總額，令上半年總額降至181億元，為2009年上半年以來最低的半年水平，而購買活動主要由個人買家主導，房地產基金連續第二個季度保持觀望態度。

世邦魏理仕資料顯示，第二季度中，來自中國內地的投資者的投資額為19億元，佔總投資額的42%，但活動僅限於私人個人買家。

另一方面，受惠4月第一輪消費券發放及5月黃金周，第二季度零售租賃勢頭強勁；5月份零售業總銷貨價值的臨時估計為345億元，按年升18.4%；租賃需求增加，令上半年商舖空置率下降1.8%至11.6%，為2020年第一季度以來的最低水平。

世邦魏理仕香港研究部執行董事兼主管陳錦平表示，預計本港經濟表現下半年度會比上半年理想，惟對香港經濟有重要影響的訪港旅客，數字回升後出現平位，只是恢復至疫情前5至6成，預計要2025年才能回升疫情前的高位。

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