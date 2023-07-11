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上半年1504宗辣稅成交 BSD稅款按半年增逾倍

今年上半年樓市復蘇，連帶辣稅成交亦有所增加。據稅務局最新資料，總計今年上半年，三大辣稅(包括額外印花稅SSD、買家印花稅BSD及雙倍印花稅DSD)合共有1504宗成交，較去年下半年的1167宗升近29%，但比去年同期的1812宗少17%，所涉稅款就由去年下半年的22.79億元增加近76%至40.07億元，對比去年同期的36.68億元亦增約兩成。

上月BSD稅款3.258億 年半新高

三大辣稅中，以反映非本港或公司客入市的BSD成交表現最突出，上半年有387宗相關成交，較去年下半年多82%，所涉稅款13.55億元，較去年下半年的6.47億元大升近1.1倍；而反映投資者入市的DSD上半年共有1032宗成交，按半年升20%，涉及稅款約26.19億元，較去年下半年上升67.8%；至於反映短炒情況的SSD成交，上半年有85宗，較去年下半年的95宗少一成，涉及3350萬元稅款，亦比去年下半年的7050萬元少52%。

按月方面，上月份三大辣稅共錄241宗成交，按月微升12%，涉及稅款8.034億元，按月增7.3%，當中BSD成交有72宗，按月升26%，稅款達3.258億元，按月增約26.9%之餘，亦創2021年12月後的一年半新高；而上月DSD成交有153宗，按月微升逾1%，稅款約4.702億元，按月跌4%；SSD成交上月有16宗，較5月高1.3倍，涉及740萬元稅款，按月增2.4倍，同為今年3月後新高。

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