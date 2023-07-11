會德豐下半年將推出四個新盤項目，合共約1800伙，其中灣仔春園街項目率先於9月推售 ，涉90伙，其次為將軍澳日出康城第12期、項目分3期發展共涉1335伙，而下半年先行推售為項目1、2期；還有啟德跑道區合作項目Park Peninsula第1期、涉361伙，以及山頂種植道1號的5間洋房。黃又指，近日集團以17.2億元投得堅尼地城西寧街與域多利道交界的地皮，將興建500伙至600伙的精品住宅項目，估計總投資額達40至45億元。

黃續指，放寬按揭成數與暫緩加息為市場發出利好信號，預計下半年一手成交會有兩至三成升幅，集團會按市場需要推售更多新政策涵蓋的中價樓，並會以貼近市價發售新盤。

另外，會德豐為慶祝旗下手機應用程式Wheelock Living註冊會員超過10萬人次，即日起舉辦「十万感謝祭」大抽獎，提供超過100份獎品，當中包括ANA 日本東京雙人來回機票、Apple 電子產品、商場禮品卡、餐飲禮券等，合共總值10萬元，只要下載該手機應用程式，註冊會員兼登記活動即可參加抽獎。

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