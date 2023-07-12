明報記者 管龍欣 攝影 楊柏賢、劉焌陶

單位總數1025伙的滙都，分為滙都I、滙都II兩期，分別提供623伙和402伙，樓花期長約兩年。位置上，滙都步行只約5分鐘路程，可到達洪水橋輕鐵站，在此可乘搭輕鐵往元朗，再轉乘港鐵；而鄰近的洪福邨亦設有具規模的巴士總站，可到達本港多區。

具北都效應 往返內地便利

項目另一賣點是鄰近深圳灣口岸，方便經常往返內地的住戶外出旅遊公幹。需留意是，由於預計住戶主要是依賴公共通工具出入外區，加上洪水橋的地理位置，偏離港島、九龍與新界東等核心區域，出行需預留一定時間。

至於現時登場的滙都I，戶型涵蓋1房至3房設計，實用面積介乎284至522方呎；所有單位皆採用開放式廚房設計，現時開放3個示範單位予公眾參觀。

其中經改動及連裝修的兩房單位，以第2座8樓A07室為藍本，實用面積423方呎，樓層高度近3米，客廳為長形開則，連接露台，以淺杏色系為主調，牆身採用意大利品牌Armani的牆紙和凹凸設計的特色牆，為客廳增添層次感，洋溢別致意式風格。

開放式廚房設計年輕時尚

發展商將兩間睡房門口打通，近客廳房間改成兒童睡房，另一房間為主人房，住戶可隨時督促子女就寢外，亦可擴展儲物空間、增強整體室內空間感。

開放式廚房設L形工作枱面，雖然屬開放式格局，但配置有Mia Cucina明火煮食爐，而雪櫃、洗衣機等都隱藏在儲物櫃的門後。洗手間方面，採明廁設計，1.5米長的大浴缸相信可以讓住戶躺着享受浸浴好時光。

另一示範單位屬無改動1房戶型，以第1座8樓A02室作藍本，實用面積339方呎，樓層高度同樣近3米，整體間隔方正，睡房、客廳同向，全屋多處均配備USB充電插座，在某些位置，例如廚房電制位，設置Type C與USB雙插頭，方便年輕一代。較不同的是，1房單位的洗手間改用淋浴間，附坐位，供住戶以輕鬆的方式淋浴。

室內多處配備USB充電插座

第三個示範單位，同樣是第2座8樓A07室，屬第一個示範單位的無改動無裝修版本，清水展示單位保留了原先的兩房間隔，進入主人睡房可清楚看到，房間設置近乎落地的大玻璃窗，室內採光度理想，但住戶需購置具一定遮光度的窗簾以防日光。

■有片睇

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