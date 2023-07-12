資料顯示，上述物業由資深投資者廖偉麟旗下正八集團持有，2021年10月以1.2億元購入，若以市值1.8億元售出，帳面將獲利約6000萬元或五成。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，九龍灣近年商業發展成熟，全層商廈適合用作公司總部及各行各業。

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