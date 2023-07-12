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康山極低層3房移民盤735萬沽 同類半年新低

「居屋王」鰂魚涌康山花園，一個極低層單位以近半年新低價成交。中原首席分區營業經理楊文傑表示，康山花園9座極低層B室，實用592方呎，3房間隔，3個月前以808萬元放盤，因業主已移民，故近月擴大議價空間，以735萬元於自由市場售出單位，低市價約5%，實呎12416元，成交價為屋苑近半年3房戶自由市場價新低。

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