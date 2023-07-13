「(美國)住宅房屋的供給不足以及工業方面美國製造建廠復興讓建築業者迎來很好的業績。

在住宅房屋供應方面，當前最新5月的待售房屋庫存量是3個月的銷售量左右，遠低於6個月的平衡點，庫存量只有疫情前的一半，是自1999年以來最低的庫存水準。當前抵押貸款利率在6%附近，導致兩年前以低於4%貸款利率購買房產的房主當前出售房屋的意願不強，因為他們不願意將現時的低息按揭貸款，換成高出一倍的息口，因此二手房當前供應較為緊張。新房僅佔美國樓市的10%且每個月數據波動大。不過根據最新數據，美國已獲批准和已開工新建私人住宅數量近期回升，5月新屋開工數攀升21.7%，並且按月升16.4%，創2016年以來最大的增幅。

與此同時從需求方面來看，儘管成屋銷售仍然是自2012年4月以來首次同比下降S&P/Case-Shiller全美房價指數環比連續三個月上漲，但是全美房價環比呈現企穩回升的狀態。美國5月住房銷售數量回升，以年率計，按年升12.2%，遠超預期跌1.2%，前值上修至升3.5%，新房銷售增加至15個月的高點。從最新美國5月批發銷售數據顯示，5月家居批發銷售環比大增3.5%，木材銷售額環比增長2.4%。因此筆者認為隨着銷售回升，銷售觸底企穩會帶動下游家居裝修的需求。

在工業建築方面，美國工業的建築支出也在創歷史新高，根據FRED顯示，今年年初以來，美國製造業私人建築開支創了20年來最高的增速，其中一個重要組成部分是用於製造業設施的建設支出，這是得益於拜登的製造業回流計劃，刺激美國製造業投資。雖然美國晶片、電池等美國製造的產能可能短期內不會有看到，但是興建廠商等建築設備、建築材料以及房地產建築商也會受益。因此，全美國的建築業者是住房供應緊張，以及工業建廠需求的最大贏家。」

看來，如果做一下買美國地產股同時沽空香港發展商股票的pair trade，或會有不錯的值博率。

陸振球

明報投資及地產版主編

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