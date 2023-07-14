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【陸振球專欄】世紀撻訂實是期權操作

香港出現了所謂「世紀撻訂」個案，長實（1113）去年9月以逾207億元將半山波老道豪宅項目尚餘業權售予星資華瑞基金，當時收取約21億元的訂金，並訂明之後每半年再分6期收約83億元樓款，在2025年3月完成交易，屆時長實可因應買家要求再給予一筆約103億元的貸款，如買方未能依期完成交易，要付利息，息率為匯豐的最優惠利率減2.25厘。

有說這宗世紀撻訂反映現時樓巿狀況惡劣，其實買家在3月時已未有支付第二筆樓款10億多元，當時美息仍向上衝，現在美國的最新通脹率已回落至3%，美國未來加息空間有限，而美股氣勢如虹，情況和3月時已有所不同。

還有，其實星資華瑞只付出了約一成樓價作訂金，然後有兩年半的成交期，如能在期內不斷賣樓套現，已有資金作各期樓款支付，其實屬超高槓桿操作，如勢色不對，現在撻訂也只損失了一定的訂金而已。

至於長實，也只是如期權操作的有貨底下SELL COVER CALL，對方撻訂，便等同收了一筆期權金！

 

陸振球

明報投資及地產版主編

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