有說這宗世紀撻訂反映現時樓巿狀況惡劣，其實買家在3月時已未有支付第二筆樓款10億多元，當時美息仍向上衝，現在美國的最新通脹率已回落至3%，美國未來加息空間有限，而美股氣勢如虹，情況和3月時已有所不同。

還有，其實星資華瑞只付出了約一成樓價作訂金，然後有兩年半的成交期，如能在期內不斷賣樓套現，已有資金作各期樓款支付，其實屬超高槓桿操作，如勢色不對，現在撻訂也只損失了一定的訂金而已。

至於長實，也只是如期權操作的有貨底下SELL COVER CALL，對方撻訂，便等同收了一筆期權金！

陸振球

明報投資及地產版主編

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