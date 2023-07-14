事實上，本周CCL 四大樓價指數齊跌2周，是2022年11月(即33周)以來首見，整體樓價有向下調整趨勢。

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報165.91點，按周跌0.19%，連跌2周共1.29%；CCL(中小型單位)報164.39點，按周跌0.30%，連跌2周共1.39%；以上兩大指數齊見18周新低，重返今年3月水平。另外，反映豪宅樓價的CCL(大型單位) 報169.19點，按周跌0.30%，連跌3周共0.66%。

至於政府早前放寬物業按揭成數，對二手樓價的影響，將於7月下旬及8月上旬公佈的CCL反映。

分區方面，港島、九龍市區樓價續跌，新界兩區回升。港島CCL Mass報164.83點，按周跌1.67%，連跌2周共2.62%，為21周即逾4個月新低；九龍CCL Mass報162.71點，按周跌0.23%，連跌3周共1.98%；新界東CCL Mass報178.25點，按周升0.89%；新界西CCL Mass報152.80點，按周升0.69%。

總括而言，2023年整體樓價升幅逐步收窄，CCL累升5.36%，CCL Mass升6.14%，CCL(中小型單位)升6.24%，CCL(大型單位)升1.52%。