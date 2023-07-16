鍾又指，新一輪消費劵所推出的消費優惠，今日開業短短2小時內，已旋即因多宗大額消費換領完畢，如東港城推出「盛夏至尊消費賞」吸引顧客襯著第二期消費券到場消費，7月10日下午1時搶先推出優先預留證，15秒內便全數換罄，今日下午1時已有6人合共消費80萬元，其中有一位男顧客於周大福消費20萬元購買了 “Hearts On Fire” 系列鑽石手鐲、鑽石戒指、鑽石頸鏈各一款，送給妻子作慶祝結婚周年之用，並即時換領「盛夏至尊消費賞」獎賞-iPhone 14 pro max (128GB) 一部；上水廣場則錄得1宗內地客大額消費34.7萬元購買Rolex Cosmograph Daytona腕錶；北角匯亦錄得一筆來自「周生生」大額消費，一位本地客購買了八隻「生生有囍」999.9黃金手鐲系列作為其女兒的嫁妝，合共消費逾10萬元。