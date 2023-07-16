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十大屋苑周末僅4成交 連續11周末單位數

昨日兩大新盤推出，加上天氣不穩，令本周末十大屋苑交投保持冷清。中原地產統計，十大屋苑本周末錄得4宗成交，較上周末減少1宗，已連續11個周末錄得單位數成交，而零成交屋苑減至6個，包括鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、將軍澳新都城、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末兩大新盤開售，而且訂價極具競爭力，成功搶去大批市場購買力；加上颱風來襲，天氣不穩下，買家睇樓意欲大減，而且二手減幅不夠新盤吸引，導致客源流向一手新盤。市場暫時未有利好利淡消息，料二手後市平穩。

太古城遺產貨1100萬沽 46年升59倍

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城金山閣高層F室，實用面積685方呎，3房間隔，望開揚街景，普通裝修，屬遺產物業，上月中以1200萬元放售，最新以1100萬元易手，實呎16058元。原業主1977年以約18.3萬元一手買入，一直作自住用途，帳面大幅獲利1081.7萬元，單位46年升值59倍。

此外，美聯物業分行統計，周末十大屋苑錄約5宗成交，連續11個周末錄得個位數水平，按周回落28.6%。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，油塘新盤親海駅亦蓄勢待發，勢將進一步凍結區內二手購買力。反觀，二手市場觀望氣氛持續，儘管放寬按揭成數新措施有助重啟換樓鏈，但暫未為市場帶來太大刺激，成交亦以筍盤為主，相信短期內二手樓價仍然在新盤低價開售影響下而受壓，買賣交投將在低位横行。另外，全面通關後首個暑假，不少家長客亦趁機會外遊，而外遊效應亦一定程度上影響成交活動。同時暑期租務旺季下，租務成交表現則趨活躍。

 

 

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