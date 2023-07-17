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7月物業買賣料4300宗涉310億 料同屬7個月低位

近期樓市交投氣氛淡靜，中原地產研究部統計顯示，7月截至13日止，本月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄1,896宗，涉總值148.31億元(具體反映6月交投市況)，估計全月將錄約4,300宗，涉資310億元，將較6月錄得4,777宗，涉資396.69億元，按月分別跌10%及21.9%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，預料相關宗數，及涉金額，將是自2022年12月錄3,565宗，涉258.71億元後，同屬7個月新低。

楊續指，雖然6月美國聯儲局曾暫停加息，但本港利率持續高企，買家入市態度謹慎，市場成交淡靜，影響登記量連續4個月下調，而7月7日政府宣布放寬物業按揭成數，期望可刺激樓市交投增加，將於8月登記數字才開始反映。

一手私宅方面，截至13日，7月一手暫錄409宗註冊登記，涉35億元，預計全月錄約900宗，涉80億元，將較6月的1010宗，涉126.8億元，按月分別跌10.9%及36.9%，估計宗數將為今年2月後的5個月新低，金額將為今年1月後的6個月新低，顯示6月期間發展商陸續推盤，一手市道繼續受支持，交投企穩900宗水平。

至於7月註冊登記宗數暫時最高新盤，是新地（0016）屯門NOVO LAND第2A期，暫錄296宗，涉18.48億元；同系大埔白石角University Hill第2B期暫錄9宗，涉6,869.9萬元；恒地（0012）紅磡必嘉坊‧迎匯暫錄8宗，涉4,729萬元。

至於二手私宅，截至13日，7月二手暫錄984宗註冊登記，涉89.3億元，預計全月錄約2,200宗，涉175億元，將較6月的2,401宗，涉200億元，按月分別跌8.4%及12.5%，估計宗數及金額，將齊為去年12月後的7個月新低。反映二手觀望氣氛濃厚。大型屋苑方面，7月天水圍嘉湖山莊暫錄13宗，共涉6400萬元，表現較標青。

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