其中首季二手豪宅買賣回暖，共涉資約22.9億元，佔上半年整體成交金額逾55%，第二季受美國加息影響，買家入市信心受挫，成交金額輕微下跌，但整體交投氣氛持續好轉。據中原山頂南區分行統計數據，億元巨額交投量連續7季錄得個位數字，何兆棠表示，不少買家對大市仍持觀望態度，傾向選擇先租後買，亦有部份業主趁機減持物業止賺套現，令區內億元成交暫時未見暢旺。雖然數字未能突破雙位數字，但今年上半年的成交量及金額均較去年下半年佳，而今年次季逾億元二手宗數錄得5宗，較今年首季升1.5倍。

除買賣成交外，受惠於通關效應，不少海外專才來港就業，帶動區內租賃活動。今年上半年山頂南區錄得250宗租賃成交，成交金額約0.27億元，較去年上半年224宗及2600萬元，分別上升約11.6%及2.9%，較為矚目的租賃個案為香島道50號洋房，實用面積3,463方呎，以37.5萬元租出，實用呎租約108元。

何兆棠表示，在通關及社會復常等利好因素下，首季樓市迎來小陽春，但與疫情前表現仍有一段距離。，加上次季受美國加息的影響，市場觀望情緒較濃厚，部份業主或會轉買為租，交投陷入膠著，預料下半年山頂南區豪宅交投維持淡靜。他補充，下半年有不少優質、罕有的特色單位推出市場，包括壽臣山道西11A號南天第、會德豐山頂種植道1號及建灝地產赤柱One Stanley，相信會吸引買家追價作自用或收藏，加上部份二手業主心態開始軟化，期望趁機減持物業止賺套現，願意擴大議價空間，吸引不少買家趁靜市睇樓尋寶，預料區內樓價走勢會有5至8%的窄幅上落。