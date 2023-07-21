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CCL連挫3周 倒退回2月水平

整體二手成交市況持續疲弱，令樓價進一步向下調整，具體反映6月26日至7月2日市況的中原城市領先指數CCL，最新報163.86點，按周跌0.80%，兼連跌3周共2.05%，跌破本年4月165.08點低位，為2023年2月錄得163.33點後、21周或約4個半月以來的新低，重返今年2月水平，結束早前13周於165點到168點窄幅爭持的局面。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，本地拆息持續高企，利率有上調的壓力，CCL現時距離第三季目標163點，僅相差0.52%。

事實上，本周CCL四大整體樓價指數齊跌3周，是去年10月、即約9個月以來首見，反映整體樓價下調走勢已成。

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報164.41點，按周跌0.90%，連跌3周共2.18%；CCL(中小型單位)報163.02點，按周跌0.83%，連跌3周共2.21%；以上兩大指數齊見21周新低，重返今年2月時水平。

另外，反映豪宅樓價的CCL(大型單位) 報168.15點，按周跌0.61%，連跌4周共1.27%。

分區方面，港島、九龍、新界西樓價持續下跌，新界東回升，其中九龍CCL Mass報159.41點，按周跌2.03%，連跌4周共3.96%；港島CCL Mass報164.01點，按周跌0.50%，連跌3周共3.11%，兩區指數分別屬21周及22周新低，同樣重返今年2月水平，至於新界西CCL Mass報151.92點，按周跌0.58%。不過，新界東CCL Mass報178.71點，按周升0.26%。

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