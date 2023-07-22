資料顯示，上述碧瑤灣第37座極低層單位，實用面積1296方呎3房間隔，連車位於本月初以2500萬元售出，折合實呎19290元，買家以BIRCH LEE SUK YEE SANDRA作登記，即前食衛局常秘李淑儀之英文名字，而今次李淑儀入市，只需付樓價4.25%印花稅，意味以首置身分入市。

翻查資料，今年3年碧瑤灣第37座另一個面積相同、樓層高不足10層的中層單位，連車位以2350萬元售出、實呎18133元，即今次李淑儀所購之單位，作價較4個月前高約150萬元或6%；若連同樓層因素，料實際高近一成水平。至於今次沽貨之原業主，於2001年以450萬元購入，持貨22年，帳面獲利2050萬元，賺幅4.5倍。

可留意是，李淑儀今年5月，曾以4001.8萬元售出樓齡高約57年的薄扶林翠海別墅B座中層56號單位，實用面積1707方呎、實呎23,443元，李淑儀早於1991年以270萬元連車位購入，持貨約32年，帳面獲利3731.8萬元或13.8倍。