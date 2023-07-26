文章日期：2023年7月26日 18:31
數據中心需求龐大，英皇國際（0163）早前向城規會申請，將屯門兩幢工廈改劃作數據中心，涉約22.8萬方呎樓面，規劃署文件顯示，署方不反對申請，料在本周五城規會會議中，可獲「開綠燈」。
資料顯示，申請改劃地點位於屯門新安街13號寶泰工業大廈、和新安街15號山齡工業大廈，地盤面積近2萬方呎，英皇申請興建一幢21層高數據中心，總樓面約22.8萬方呎。
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