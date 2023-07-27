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萊坊王兆麒:欠利好因素 料下半年樓價在低位徘徊

差餉物業估價署公布6月樓價指數，按月跌約0.54%，連跌兩個月。萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價轉頭回落，5至6月合共下跌1.5%；而市場仍欠缺利好消息，下半年樓價面對阻力會遠較上半年大，預計今年下半年樓價仍會在低位徘徊。

而美國7月再次加息0.25厘，預計到明年初加息因素才會淡化，今年下半年香港按息仍會繼續上升，影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

王補充，近期整體成交量再次回落，市場整體購買力嚴重不足，預計短期一二手成交量按月會在3,500至4,000宗左右徘徊，樓市仍需要出現多個利好消息才能回復年初時的氣氛。

王續指，今年市場主題仍以「去庫存」為主，預計下半年發展商會更進取減價去貨，下半年一手市場成交平均每月在1,000宗左右。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會針對買家在現金流及回贈方面的考慮，提供更多優惠及財務計劃去吸引買家，部分新盤更開始減價。

另外，政府「高才通」計劃令勞動人口規模止跌，對住宅租務有支持，相信下半年住宅租金走勢保持平穩，而豪宅租金則有望跑贏大市。

 

 

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