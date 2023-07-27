差估署今日公布的最新數據顯示，6月份私人住宅售價指數報349.0點，較5月的350.9點再跌0.54%，連跌兩個月，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，雖然樓價次季共跌0.94%，但上半年則仍升4.27%，終止過去連續3個「半年度」的跌勢，預期7月份樓價指數將持續再跌0.5%，連同8月份再跌，而9月份喘定，估計第三季樓價將回落約1.3%，但料第四季在利好因素支撐下可拗腰回升，全年樓價保守看升6%。
陳海潮指出，6月份樓價指數持續偏軟，主要反映了買家入市動力減慢，新盤在貼市價開售下，衝擊二手市場，部分心急賣樓的業主無奈降價沽貨，導致樓價連月回落。展望7月份市況，發展商的新盤持續以貼市價開售，搶佔二手購買力，加上當時息口走勢未明朗，買家入市意欲仍慢。縱然金管局於月初進一步放寬中高價物業按揭，惟效果並未彰顯，暫時對市況影響極微。
最新美國再次加息0.25厘，息口走勢進一步明朗化，料加息周期快將完結，配合本港經濟有序復蘇，加上失業率處於3%以下的低水平，而人才輸入計劃下，新增住屋需求持續，以上均有力支撐第四季樓市表現，初步預期第四季樓價可受惠利好因素而反彈3%至5%，全年樓價升幅料達6%至8%。
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