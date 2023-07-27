美國聯儲局宣布加息0.25厘，本港龍頭銀行滙豐亦宣布跟隨加息，最優惠利率（P）將由5.75厘上調0.125厘至5.875厘，創自2008年1月（6厘）後的15年半新高。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，香港銀行再調升P已符合港美息口差距進一步擴闊、套息交易持續、銀行結餘跌至500億元以下水平、以及一個月HIBOR處於高水平三大條件。