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經絡曹德明：加息對業主衝擊有限

美國聯儲局宣布加息0.25厘，本港龍頭銀行滙豐亦宣布跟隨加息，最優惠利率（P）將由5.75厘上調0.125厘至5.875厘，創自2008年1月（6厘）後的15年半新高。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，香港銀行再調升P已符合港美息口差距進一步擴闊、套息交易持續、銀行結餘跌至500億元以下水平、以及一個月HIBOR處於高水平三大條件。

假設貸款額500萬元、年期為30年，滙豐銀行未加息前（P為5.75厘），新造按揭（Ｐ按）實際息率為P減2.25厘，每月供款為22,452元，壓力測試為47,316元，加息0.125厘後（P為5.875厘），每月供款增加351元（1.6%）至22,803元，壓力測試增加655元（1.4%）至47,971元。

曹德明表示，是次滙豐銀行加息幅度輕微，新造Ｈ按計劃的封頂息率雖增至3.625厘，對比經絡按揭逾32年的平均按揭息率指數（MMI）4.86厘，現時息率屬正常水平。而市場對相關消息早有心理準備，大部份香港業主的還款能力穩健，置業時須接受壓力測試，防守力強，是次加息對業主的影響及衝擊亦有限，惟有意置業人士仍要留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

 

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