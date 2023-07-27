該局上半年合共巡查一手樓盤銷售點486次，另巡查地產代理商舖465次，分別比去年同期增加28%及106%，另網上巡查936次，比去年同期增加40%，當中局方共發現50宗違規個案，較去年同期輕微增加1宗，並有4宗涉及一手住宅物業，主要違規性質分別為「發出違規廣告」（33宗）、「沒有遵守反洗錢及打擊恐怖份子資金籌集規定（13宗）及「沒有管有物業資料（5宗）。

該局又指，地監局上半年共對180持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括暫時吊銷了9個牌照及撤銷了13個牌照。地監局主席蕭澤宇指，雖然有關境外物業的投訴數字大幅減少，但局方仍會繼續向消費者進行教育工作，，監管局亦會於今年下半年推出一份更新的相關執業通告，優化現有的指引，務求令持牌代理所提供的服務更加專業，消費者得到更佳的保障。

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