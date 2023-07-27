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【陸振球專欄】新盤去貨差 或要劈價賣樓

根據中原統計，預計2023年落成的私人住宅，截止於今年第二季售出不足四成單位，比例創4年新低，銷售進度落後。每年第二季同年落成的一手售出比例持續下跌，2020年錄70.5%，2021年63.4%，2022年59.3%，2023年只有38.9%。售出比率逐年遞減，在三年間大幅縮減了31.6個百分點。今年比例更明顯偏低，少於四成，導致現樓貨尾積壓不斷上升。

此外，以每年第二季計，上一年落成的私人住宅售出比例亦持續下調。2022年落成私人住宅，2023年售出比例錄71.4%。2022年售出2021年落成84.1%的單位，2021年售出2020年落成85.8%的單位，2020年售出2019年落成81.2%的單位。比例由以往的八成以上，降至2023年的約七成水平，近兩年更由高位累跌14.4個百分點。

截止於2023年第2季的統計，2023年落成私人住宅估計有18,937個。其中未推售單位6,422個，貨尾單位5,156個。合共待售單位11,578個，待售單位佔全年估計落成量高達61.1%，售出比例只有38.9%。

今時不同往日，今年落成的新盤截至第二季不足四成售出，餘貨隨時會令發展商負擔5厘或以上的利息成本，令其有劈價賣樓的壓力，亦會搶去二手樓的客源，而發展商賣樓難，也難以高價買地，不利香港政府的財政。

陸振球

明報投資及地產版主編

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