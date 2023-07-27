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多相︱親海駅II兩房示位首曝光

新盤熱戰開鑼、長實（1113）旗下樓花期長約27個月的油塘親海駅II，今日開放示範單位予傳媒參觀，示範單位以2A座20樓C室作藍本，實用面積447方呎，屬連裝修經改動的2房戶，間隔以長形開則，兩間睡房分別位於客廳左右兩側，發展商特意打通主人房與客廳空間合二為一，客廳與主人房原隔間位置以一幅主體藍彩藝術玻璃分隔。另一間睡房則改為皮革工作室，設置多個陳列架展現手工藝術品，兩個睡房的窗戶與大廳同向，加強整體空間感。

此外，廚房採開放式設計，大量採用德國品牌Gaggenau作廚具家電，包括雪櫃、抽油煙機及煮食爐等，部份廚房電器可連接Home Connect功能，可透過智能電話及平板電腦遙控操控電器，儲物櫃與雪櫃部位連接原木餐桌，另具中島(即ISLAND KITCHEN)的功能，為愛下廚的住戶增添生活樂趣。

 

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