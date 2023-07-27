此外，廚房採開放式設計，大量採用德國品牌Gaggenau作廚具家電，包括雪櫃、抽油煙機及煮食爐等，部份廚房電器可連接Home Connect功能，可透過智能電話及平板電腦遙控操控電器，儲物櫃與雪櫃部位連接原木餐桌，另具中島(即ISLAND KITCHEN)的功能，為愛下廚的住戶增添生活樂趣。

其他報道

Zara創辦人退休後投資地產 去年其房地產投資組合升值243億元

Netflix據報調整與微軟合作協議 冀降廣告價格推動業務發展

內地6月末銀行業不良貸款餘額4萬億人幣 不良率1.68%

Global X ETFs：美國加息符預期 加息周期或將結束

屈臣氏與Kenvue、歐萊雅和寶潔合作 推動可持續發展

英國財政部長顧問 據稱憂央行過度加息

廣東粵橋新材料科技 擬在港IPO 集資3億美元

杭州擬發育兒補助 符條件者三孩家庭可獲2萬人幣

華為據報今年或重啟5G移動晶片生產

碧桂園股價漲逾10% 境內債走勢兩極 一急插逾六成兩漲停

馬斯克旗下X被印尼封鎖 因域名曾被用作發布色情及賭博等內容

半日沽空金額99億 盈富沽空增2.5倍 渣打沽空增幅最多

名創優品公布股息政策 目標派最少一半經調整淨利潤

恒指半日升264點 升穿100天線 創1個月高 科指近4個月高 北水轉流出

匯豐上調最優惠利率0.125厘至5.875厘

七家汽車製造商推美國電動車充電網絡 挑戰Tesla的市場地位

iPhone 15 Pro及Pro Max設操作按鈕 1鍵有9種功能 用戶可自定義操作

安本料聯儲局9月將暫停加息

港元拆息全線向上 1個月HIBOR升至近16年高 港元升穿7.8創7個月最強

Meta第三季收入預測較市場佳 收市後時段升6%

富士康擬印度投2億美元建廠 未知會否生產iPhone

波音：已為55架原供應予內地的飛機找到新買家

內地長租公寓營運商「自如」據報最快第三季來港上市

台灣、英國 正式啟動「深化貿易夥伴關係」