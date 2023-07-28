近年政府出售土地時，加入社福機構條款，是今日招標的啟德第2A區2號、3號地盤，中標發展商須興建指定6項社福設施，包括長者鄰舍中心、嚴重弱智人士宿舍、展能中心、殘疾人士地區支援中心、男童院、網上青年支援隊中心和停車處等，其中男童院是較罕見規定興建的社福設施，亦是啟德新發展區開展以來，首幅規定須建男童院的地皮。

鄰近長實中標地及簡約公屋

據賣地章程，6項社福設施涉及樓最少4.19萬方呎，以嚴重弱智人士宿舍及男童院的興建較大，分別為1.49萬及逾1.2萬方呎，是面積較大的社福設施，餘下4項社福設施，面積最少介乎1,327至6,869方呎。

發展局長甯漢豪早前公布季度賣地計劃時指，上述地皮將約8.7萬方呎社福設施，而有關面積將不計算在可建樓面內。

資料顯示，上述地皮鄰近港鐵宋皇臺站住宅地，位於長實（1113）去年12月投得的住宅地皮和簡約公屋中間，亦鄰近即將出售的新居屋啟悅苑。地皮面積14.53萬方呎，預計可建樓面99.23萬方呎，料將提供約1325伙，將在9月8日截標。

綜合市場人士估計，地皮最新估值約44.65億至59.54億，預計每方呎樓面地價介乎4,500至6,000元。

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