楊又指，利率高企，影響CCL由今年高位168.40點逐步調整回軟，近15周累跌2.51%。7月27日美國聯儲局加息0.25厘，本港主要銀行亦宣布上調最優惠利率0.125厘，對香港二手樓價的影響將於8月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.09點，按周升0.41%。CCL(中小型單位)報163.50點，按周升0.29%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊結束3周連跌，但指數分別重返今年3月及2月時水平。CCL(大型單位)報167.67點，按周跌0.29%，連跌5周共1.55%，指數創6周新低。四區方面，港九樓價齊單周回升，新界兩區齊跌。港島CCL Mass報166.88點，按周升1.75%，連跌3周後反彈。九龍CCL Mass報159.72點，按周升0.19%，終止4周連跌。新界東CCL Mass報178.57點，按周跌0.08%，連升2周後回軟。新界西CCL Mass報151.39點，按周跌0.35%，連跌2周共0.92%，指數創20周新低，重返今年3月時水平。

2023年計，CCL累升4.73%，CCL Mass升5.62%，CCL(中小型單位)升5.66%，CCL(大型單位)升0.61%。港島升7.04%，九龍升5.93%，新界東升5.03%，新界西升4.11%。

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