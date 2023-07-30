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加息後首周末 十大屋苑兩成交見3個月新低

美國上周宣布加息，以及香港主要銀行跟隨上調最優惠利率(P)後首周末，中原統計，十大屋苑兩日僅錄兩宗成交，不但較對上周末7宗成交大跌逾七成，亦是自今年5月初以來12周、即約3個月新低。十大屋苑中，只有荔枝角美孚新邨及將軍澳新都城錄得成交，餘下8個屋苑均吞蛋，並已連續13個周末錄得單位數成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，加息後買家對後市多抱觀望態度，加上發展商積極推售新盤，部份更減價搶客，導致二手市場進一步受壓。

美孚新都城各錄1宗成交

中原地產高級資深分區營業經理黃惠霞表示，美孚新邨周末錄得一宗成交，位於4期百老匯街107號極高層C室，實用面積850方呎，3房間隔，享園景，時叫價1,050萬元，獲區內用家以880萬元承接，實呎10,353元。原業主已移民，並於3月中旬委託中原獨家代理兩伙物業，上述單位於1978年2月24.5萬元購入，持貨約45年，帳面大升855.5萬元或約35倍。美孚新邨本月至今暫錄15宗成交，平均實呎11,046元。

中原地產高級分區營業董事柯勇表示，新都城周末亦錄一宗成交，位於2期3座中層E室，實用面積538方呎，3房1套間隔，以752萬元成交，實呎13,978元。原業主1999年295萬元買入，帳面獲利457萬元或1.5倍。

美聯：十大屋苑周末4宗 4周新低

另外，美聯分行統計則顯示，十大屋苑周末錄約4宗成交，按周跌約43%，同為連續13個周末錄得個位數水平。美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，美國聯儲局再恢復加息步伐，最新議息會議過後措辭亦未見對息口走勢有明顯啟示，加上發展商續以貼市價及各種優惠吸客，二手市場難免受到一定影響。他預計，二手樓價短期仍會繼續整固，而交投亦會在低位徘徊，相信有待息口出現見頂訊號後，二手市場才有望「價量齊升」。

 

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