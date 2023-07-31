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十大屋苑本月95宗成交 連跌兩個月5年新低

本港銀行7月再度跟隨美國加息，為市場觀望氣氛更加濃厚。據中原統計，本月十大屋苑錄約95宗成交，較上月約97宗減少2宗或約2%，成交量連跌5個月，並連續兩個月少於100宗，創2018年10月後近5年新低。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日一手新盤開價策略仍是以保守審慎作招徠，提供較多折讓，務求搶盡市場焦點，二手交投難免受壓，加上美國聯儲局再度加息，而且沒有排除之後是否停止加息，令市場繼續缺乏明確方向，令二手近日交投氣氛更見觀望。

海怡本月12宗 按月急升1倍

 

不過，個別屋苑成交量見回升。中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島本月暫錄12宗成交，較上月6宗急增1倍，平均呎價15,412元，按月升約1.1%。當中約一半成交於下半月錄得，反映市場上有不少買家趁淡市物色筍盤，若業主願意加大議價空間，單位亦有承接。

長實（1113）油塘親海駅醞讓推售，令東九龍指標屋苑買賣交投疲弱。紅磡黃埔花園本月僅錄約8宗成交，按月急跌38.5%，見20個月新低，平均實呎14,242元，按月跌4.1%，亦見半年新低。另外，藍田麗港城7月錄約8宗成交，按月減少1宗，為近3年半新低。

新界區方面，沙田第一城本月全月錄得10宗成交，按月跌16.7%，成交量為本年次低；平均實呎亦下調近一成至14,880元水平，價量齊跌；東涌映灣園本月僅錄得3宗成交，為8個月新低，平均實呎約10,341元，屬2017年9月後近6年新低，按月下跌6.6%。

 

 

 

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