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銷監局上半年接23宗投訴 按年大減77%

一手住宅銷監局公佈，今年上半年接獲23宗有關一手物業銷售的投訴個案，較去年同期103宗大減80宗或約77%。上述23宗投訴當中，關乎「失實陳述及╱或傳佈虛假或具誤導性資料」佔8宗或約35%；其餘則分別關於「銷售安排」、「成交紀錄冊」 、「廣告」及「其他」。

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