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將軍澳上月近700宗租賃創新高 

將軍澳租賃成交宗數破歷史新高。中原分行經理關偉豪指，將軍澳上月共錄約698宗租賃成交，較2020年8月份錄得的最多租賃宗數約500宗增約四成，成區內歷來租務最旺月份。由於市場缺盤，有來港就學的內地生要承租居屋屋苑，其中鄰近港鐵坑口站顯明苑，位於高層20室，實用213方呎，屬開放式單位，獲內地生以1.1萬元承租，並一次過繳交一年租金13.2萬元，實用呎租52元，較該單位兩年前所簽的對上月租1萬元高1000元或一成。

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