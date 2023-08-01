文章日期：2023年8月1日 19:34
將軍澳租賃成交宗數破歷史新高。中原分行經理關偉豪指，將軍澳上月共錄約698宗租賃成交，較2020年8月份錄得的最多租賃宗數約500宗增約四成，成區內歷來租務最旺月份。由於市場缺盤，有來港就學的內地生要承租居屋屋苑，其中鄰近港鐵坑口站顯明苑，位於高層20室，實用213方呎，屬開放式單位，獲內地生以1.1萬元承租，並一次過繳交一年租金13.2萬元，實用呎租52元，較該單位兩年前所簽的對上月租1萬元高1000元或一成。
業主2020年343萬元已補地價購入，租金回報約3.8厘。
其他報道
多相丨KENNEDY 38一房特色戶呎租90元新高
海日灣本月開齋 3房戶2632萬沽實呎逼2萬
內地生搶租 翰林峰195呎戶呎租90元破頂
太古城本月開齋 2房825萬沽33年賺730萬
親海駅伙Alipay合作推不少於150萬積分賞
朗濤2房戶938萬沽 4年實蝕70萬
美孚3房710萬沽 39年升17倍
維港匯上月51宗租賃 2房2.15萬租出
宏安薄扶林道MOUNT POKFULAM 料以現樓推售
星凱．堤岸7月逾百宗租賃 開放式零議價1.5萬租出
十大屋苑7月505宗租賃超買賣4倍 觀望氣氛籠罩樓市 買賣成交95宗