文章日期：2023年8月1日 19:47
新居屋於二手樓市呈膠著之際，逆市下錄得破紀錄成交。據房委會資料顯示，啟德居屋啟朗苑錄得呎價15365元成交，創全港未補地價居屋新高。市場消息指，單位為啟朗苑A座中層2室，實用面積384方呎，採1房間隔，原叫價600萬元，經議價後略減10萬元或1.7%，以未補地價590萬元易手，實呎15,365元，打破同屋苑B座中層7室，於今年1月份的未補地價呎價15247元紀錄，成為全港新居屋王。
原業主2019年以274.4萬元一手購入上址，現帳面升315.6萬元或約1.2倍。
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