新居屋於二手樓市呈膠著之際，逆市下錄得破紀錄成交。據房委會資料顯示，啟德居屋啟朗苑錄得呎價15365元成交，創全港未補地價居屋新高。市場消息指，單位為啟朗苑A座中層2室，實用面積384方呎，採1房間隔，原叫價600萬元，經議價後略減10萬元或1.7%，以未補地價590萬元易手，實呎15,365元，打破同屋苑B座中層7室，於今年1月份的未補地價呎價15247元紀錄，成為全港新居屋王。