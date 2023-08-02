樓市近月持續交投淡靜。中原地產研究部引述土地註冊處統計顯示，上月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄4,426宗，總值329.67億元(有關數字主要反映6月市況)，較6月的4,777宗及396.69億元，分別下跌7.3%及16.9%。宗數見去年12月3,565宗後的7個月新低；金額則見本年1月324.95億元後的6個月新低。