樓市近月持續交投淡靜。中原地產研究部引述土地註冊處統計顯示，上月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄4,426宗，總值329.67億元(有關數字主要反映6月市況)，較6月的4,777宗及396.69億元，分別下跌7.3%及16.9%。宗數見去年12月3,565宗後的7個月新低；金額則見本年1月324.95億元後的6個月新低。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，上述統計反映6月利率持續高企，買家態度謹慎，令登記量連續4個月下調，累跌48.5%。7月住宅樓宇買賣登記錄3,065宗及265.91億元，較6月的3,613宗及336.21億元，分別下跌15.2%及20.9%，較今年3月高峰的6,690宗下跌超過五成。
一手私宅方面，上月錄829宗及79.2億元，較6月分別下跌17.9%及37.5%，跌穿千宗水平。至於7月一手買賣登記宗數最高新盤，是新地（0016）屯門NOVO LAND第2A期，錄321宗及20.23億元。其次是恒地（0012）啟德Henley Park，錄196宗及17.64億元。至於二手私宅方面，上月錄2,098宗及182.2億元，較6月分別下跌12.6%及8.9%，反映二手觀望氣氛濃厚，買賣持續疲弱。
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