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此外，項目首批入場單位為開放式戶，位於2A座1樓K室，實用面積210方呎，折實價290萬元，折實實呎13810元，是次料為4年來市區最平新盤。值得留意，項目位置毗鄰為魚類批發市場及混凝土廠，並與油塘港鐵站約有10分鐘步程距離，項目開價除反映市況外，亦反映項目位置等因素。

210呎折實290萬入場

長實營業部首席經理郭子威表示，1號價單提供132伙，包括22伙開放式、43伙1房戶、52伙2房戶及15伙3房1套戶，單位集中於2A座，市價9.25億元，價單呎價18,337元，折實平均呎價14,997元，價單售價353.6萬至1375.7萬元，價單呎價16,394元至20,008元，折實價290萬至1114.3萬元，折實呎價13,443元至16,407元，全數開放式戶低於350萬元，大部分2房戶望維港海景。

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項目提供5種付款方式，3房戶提供最高折扣19%，其他戶型則提供愛才即供付款計劃最高折扣18%，買家只要持有文憑、副學士、學士或任何領域的專才證書即可享有上述折扣優惠。

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